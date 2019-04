Nuovo look per la pineta di Maria Pia

Mario Nonne: “Garantire la libera e sicura fruizione degli spazi più belli della città”

Di: Antonio Caria

Proseguono gli interventi sul verde pubblico ad Alghero. Ciò grazie anche al potenziamento delle squadre di operai e giardinieri con 7 nuove unità per le quali sono in corso di svolgimento le ultime selezioni.

Il Comune, Alghero in house e Ciclat, ognuno per le sue competenze, stanno intervendo in tutti i quartieri urbani secondo un dettagliato programma intersettoriale operativo ormai dal mese di settembre 2018, che garantisce il pieno controllo e contenimento delle erbacce e il decoro.

Questi gli interventi: rasature nei parchi e zone adibite a prato, interventi di manutenzione nelle scuole e sulle aree incolte, sfalcio nei giardini e aree di pertinenza pubblica, potature delle alberate, pulizia e sistemazione delle formelle , pulizia erbacce muro a muro su marciapiedi e sistemazioni dei giardini scolastici.

Un lavoro puntuale che, sottolineano dal Comune, “Ha permesso il completo recupero di molte zone in passato degradate e la rivitalizzazione di alcuni parchi urbani un tempo inaccessibili”.

Parallelamente ha preso avvio anche quest'anno da qualche giorno il cantiere verde Forestas dedicato alla Pineta Maria Pia, con nove operai qualificati che nei prossimi cinque mesi proseguiranno il lavoro portato avanti negli ultimi anni, restituendo nuovi spazi e aree verdi alle famiglie e ai turisti.

“È un gran lavoro quello programmato con diligente professionalità dall'ufficio – ha sottolineato l'assessore Mario Nonne – così da garantire la libera e sicura fruizione degli spazi più belli della città come della splendida pineta, soprattutto nei periodi più caldi e frequentati dell’anno”. Già lo scorso anno il cantiere aveva riportato alla luce un'ampio tratto alberato fino allora completamente inaccessibile.