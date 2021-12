Musica popolare tradizionale sarda, 350mila euro dalla Regione

Due linee di intervento per associazioni e corsi

Di: Redazione Sardegna Live

Per lo sviluppo delle attività musicali popolari, sono stati stanziati 350 mila euro per il 2021. L'assessore Biancareddu ricorda che la Regione" riconosce la funzione di promozione sociale e culturale della musica popolare e tradizionale sarda e della sua diffusione nel territorio regionale".

Previste due linee di intervento per sostenere le associazioni che si occupano di attività musicali popolari (associazioni e complessi musicali bandistici, gruppi strumentali di musica sarda, gruppi corali polifonici e gruppi folcloristici isolani, regolarmente costituiti e senza fine di lucro).

Con la prima linea viene finanziata l'attività istituzionale annuale delle associazioni operanti in modo continuativo da almeno un anno. Con l'altra misura vengono disciplinati gli interventi a sostegno dell'attività dei corsi di preparazione musicale delle associazioni operanti da almeno un biennio.

Per promuovere e sostenere le attività, è autorizzata l'assegnazione di contributi non superiori al 75% delle spese ammissibili sostenute per lo svolgimento dei corsi che devono avere una durata minima di otto mesi.