Pasquetta in elicottero a Monte Santo

Lunedì 22 aprile in programma la festa dei Santi Elia ed Enoch

Di: Antonio Caria

Sarà una Pasquetta all’insegna della festa dei Santi Elia ed Enoch a Siligo. Anche quest’anno, come ormai da tradizione, si rinnovano i festeggiamenti in onore dei due santi la cui Chiesa è collocata nella vetta di Monte Santo.

733 metri di altezza da cui si può ammirare un panorama davvero incantevole che spazia non solo nel Meilogu, ma anche in altre zone dell’isola. Originariamente la festa veniva celebrata il martedì dopo Pasqua. Da qualche anno, tuttavia, si è deciso di celebrarla il giorno del lunedì dell’Angelo.

Un pellegrinaggio molto sentito che attira, non solo i silighesi, ma anche devoti provenienti dai paesi limitrofi. Per arrivare all’antico edificio religioso si deve percorrere un sentiero che, dopo circa un’ora, conduce direttamente alla sommità del monte.

Lo scorso anno, grazie a un lavoro fortemente voluto dal Comitato e dalla Pro loco, la guida escursionistica Corrado Conca si è occupato di posizionare un’apposita segnaletica per raggiungere la vetta nel migliore dei modi. Inoltre all’inizio del sentiero, è stata collocata una bacheca con tutte le indicazioni utili, una mappa dettagliata con un codice QR attraverso il quale gli utenti potranno scaricare la mappa del sentiero sul proprio smartphone.

Ma da qualche anno a questa parte esiste anche un altro modo molto più agevole per raggiungere la Chiesa: l’elicottero. Una soluzione che la Pro loco di Siligo guidata da Angela Maria Pisoni in collaborazione con il Comitato di Sant’Elia e con il contributo dell'Amministrazione Comunale e della Regione Autonoma della Sardegna, ha deciso di riproporre per lunedì 22 aprile.

I voli inizieranno alle 9.00 per interrompersi alle 11.00 per lasciare spazio alla celebrazione della Santa Messa. Gli stessi riprenderanno alle 12.30 e alle 15.00 sia per la salita che per la discesa. Alle 13.00 è prevista la pausa pranzo.

Il costo del volo è di 22 euro per la salita e 22 per la discesa (cifra valida per i silighesi) mentre per i non silighesi è di 27 euro per la salita e 26 per la discesa.

I bambini pagano dai tre anni in su. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 3495318498.