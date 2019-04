Occhio alle multe con lo Street Control, guerra ai furbetti della doppia fila nelle strade del centro abitato

Ecco quali saranno i giorni e gli orari in cui le pattuglie della Polizia Municipale controlleranno per sanzionare gli automobilisti indisciplinati

Di: Alessandro Congia

E’ come dire “automobilista avvisato, mezzo salvato”. A Quartu Sant’Elena, come pure per Cagliari, è tolleranza zero per coloro che lasciano il proprio veicolo fermo, in doppia fila, con le 4 frecce accese.

Il controllo delle strade, con le autopattuglie dotate dello “Street Control”, è affidato alla Polizia Municipale, con gli stessi agenti che in tempo reale, oltre a sanzionare chi non rispetta il codice della strada parcheggiando in modo corretto, accerteranno se i veicoli risultano privi di assicurazione o non revisionati. Il nuovissimo sistema, come è ormai noto, è dotato di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi e prevede sul territorio di Quartu il pattugliamento fino al prossimo 19 aprile 2019.

Elenco strade e percorsi

Percorso 1

Via Marconi, piazza Azuni, Via Eligio Porcu da piazza Azuni a via Umberto I, via Venezia, piazza Venezia, via Umberto I, via Lamarmora, via Fiume, via Sant’Antonio, piazza IV Novembre;

Percorso 2

Piazza Municipio, piazza Dessì, via Martini, via Garibaldi da via Martini a via Roma, via Roma, via Bonaria, via Rosas, via Manara, via Vico, via Panzini, via Parini;

Percorso 3

Via Marconi da via Cagliari a via Dante, via Dante da via Marconi a via Cagliari, via Cagliari da via Dante a via Marconi, via Brigata Sassari da via Marconi a via Milano, via Sicilia, via Regina Margherita;

Percorso 4

Via Marconi, via Milano da via Brigata Sassari a via Zara, via Zara da via Milano a via Diaz, via Diaz da piazza Sant’Elena a via Dante, piazza Sant’Elena, via Firenze, via Napoli, via Giotto;

Percorso 5

Viale Colombo da piazza Santa Maria a via Marconi, via Marconi da viale

Colombo a via Volta, via Vespucci, via Magellano, via Nenni, via Panzini, via San Benedetto;

Percorso 6

Via Don Sturzo, via Caboto, via Gramsci, via Bizet, via Turati, via Mascagni, via Cilea, via Parini, via Palestrina.

Giorni e orari

Giovedì 4 aprile 2019

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 3 (Via Marconi da via Cagliari a via Dante, via Dante da via Marconi a via Cagliari, via Cagliari da via Dante a via Marconi, via Brigata Sassari da via Marconi a via Milano, via Sicilia, via Regina Margherita).

Venerdì 5 aprile 2019

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 4 (Via Marconi, via Milano da via Brigata Sassari a via Zara, via Zara da via Milano a via Diaz, via Diaz da piazza Sant’Elena a via Dante, piazza Sant’Elena, via Firenze, via Napoli, via Giotto).

Lunedì 8 aprile 2019

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Percorso 5 (Viale Colombo da piazza Santa Maria a via Marconi, via Marconi da viale Colombo a via Volta, via Vespucci, via Magellano, via Nenni, via Panzini, via San

Benedetto).

Martedì 9 aprile 2019

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Percorso 6 (Via Don Sturzo, via Caboto, via Gramsci, via Bizet, via Turati, via Mascagni, via Cilea, via Parini, via Palestrina).

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 1 (Via Marconi, piazza Azuni, Via Eligio Porcu da piazza Azuni a via Umberto I, via Venezia, piazza Venezia, via Umberto I, via Lamarmora, via Fiume, via Sant’Antonio, piazza IV Novembre).

Giovedì 11 aprile 2019

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 2 (Piazza Municipio, piazza Dessì, via Martini, via Garibaldi da via Martini a via Roma, via Roma, via Bonaria, via Rosas, via Manara, via Vico, via Panzini, via Parini).

Venerdì 12 aprile 2019

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Percorso 3 (Via Marconi da via Cagliari a via Dante, via Dante da via Marconi a via Cagliari, via Cagliari da via Dante a via Marconi, via Brigata Sassari da via Marconi a via Milano, via Sicilia, via Regina Margherita).

Lunedì 15 aprile 2019

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 4 (Via Marconi, via Milano da via Brigata Sassari a via Zara, via Zara da via Milano a via Diaz, via Diaz da piazza Sant’Elena a via Dante, piazza Sant’Elena, via Firenze, via Napoli, via Giotto).

Martedì 16 aprile 2019

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 5 (Viale Colombo da piazza Santa Maria a via Marconi, via Marconi da viale Colombo a via Volta, via Vespucci, via Magellano, via Nenni, via Panzini, via San Benedetto).

Mercoledì 17 aprile 2019

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Percorso 6 (Via Don Sturzo, via Caboto, via Gramsci, via Bizet, via Turati, via Mascagni, via Cilea, via Parini, via Palestrina).

Giovedì 18 aprile 2019

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Percorso 1 (Via Marconi, piazza Azuni, Via Eligio Porcu da piazza Azuni a via Umberto I, via Venezia, piazza Venezia, via Umberto I, via Lamarmora, via Fiume, via Sant’Antonio, piazza IV Novembre).

Venerdì 19 aprile 2019

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 2 (Piazza Municipio, piazza Dessì, via Martini, via Garibaldi da via Martini a via Roma, via Roma, via Bonaria, via Rosas, via Manara, via Vico, via Panzini, via Parini).