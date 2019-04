Volotea: più voli da Olbia per l'estate

"In vista del picco estivo, potenziamo ulteriormente la nostra offerta in partenza dallo scalo di Olbia"

Di: Ansa

Volotea annuncia frequenze supplementari da Olbia verso Bergamo, Verona, Napoli, Torino e Venezia. Per la prossima estate la compagnia aerea low cost che collega medie e piccole destinazioni in Europa ha previsto voli aggiuntivi per raggiungere ancora più facilmente le cinque città italiane, arrivando così a undici destinazioni raggiungibili dallo scalo gallurese: otto in Italia e tre in Francia.

Per Bergamo si passa da cinque a nove frequenze settimanali, mentre salgono a sette i voli verso Napoli. Nei mesi di maggiore traffico si vola due volte al giorno verso Verona. Per Torino e Venezia, infine, i voli giornalieri sono disponibili anche con due frequenze al giorno.

"In vista del picco estivo, potenziamo ulteriormente la nostra offerta in partenza dallo scalo di Olbia", afferma Valeria Rebasti, manager commerciale di Volotea per l'Italia e il sudest europeo. "Grazie alle extra frequenze in calendario consentiremo ai viaggiatori sardi di raggiungere ancora più comodamente la penisola, dando allo stesso tempo la possibilità ai nostri passeggeri di organizzare la propria vacanza in Sardegna, una delle mete estive internazionali più belle", conclude Rebasti.