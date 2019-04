Guai giudiziari per Eric Cantona, è accusato di abuso edilizio

Si tratta dei lavori nella sua casa di campagna a Cuglieri

Di: Ansa

L'ex calciatore francese del Manchester United, Eric Daniel Pierre Cantona, è indagato per abuso edilizio per i lavori nella sua casa di campagna a Cuglieri. I forestali hanno messo i sigilli all'immobile - che in passato era stato adibito a ricovero per maiali e che ora è stato riconvertito in un'abitazione - su disposizione della procura della Repubblica di Oristano.

Secondo quanto riporta l'Unione Sarda, alla base della contestazione ci sarebbe un aumento della volumetria autorizzata per il fabbricato, realizzato all'interno di una sughereta di 10 ettari.

La notifica è stata recapitata a Cantona a Lisbona, dove risiede da diverso tempo. Insieme a lui, sempre secondo il quotidiano, sarebbe indagata anche la direttrice dei lavori, che, invece, risiede in Francia. I legali dell'ex calciatore sostengono che Cantona non fosse a conoscenza di alcun abuso.