L’eterno problema della mobilità sarda: giungere via mare oltretirreno è sempre più difficile

Il Consigliere Regionale del Partito Democratico, l’On. Salvatore Corrias, espone il problema all’Assessore alla Mobilità della Regione Lazio l’On Mauro Alessandri

Di: Redazione Sardegna Live

Il tanto discusso disagio della mobilità per noi sardi è decisamente intollerabile. Arrivare a Civitavecchia, per esempio, è già molto difficile. Per chi poi per non possiede un auto e deve raggiungere la locale stazione ferroviaria, lo è ancora di più.

L’On. Corrias ha scritto all’Assessore alla Mobilità Regione Lazio, l’ On. Alessandri affinché si faccia carico del problema.

“La mobilità è una preoccupazione che riguarda molti cittadini Sardi che ogni settimana, servendosi del trasporto marittimo, si recano nella penisola, in particolare utilizzando la tratta marittima per Civitavecchia. All’arrivo al porto laziale, i nostri conterranei, ma in generale tutti coloro che viaggiano senza auto al seguito, trovano ad attenderli un servizio di trasporto precario che li conduce alla vecchia stazione marittima del porto di Civitavecchia. Da lì - continua l’Onorevole- sono costretti a percorrere a piedi un altro chilometro e mezzo per giungere alla Stazione ferroviaria di Civitavecchia e da lì, infine, prendere il treno per le varie destinazioni”

Il Consigliere Regionale infine conclude affermando: “Sarebbe opportuno che a questo disagio si ponesse rimedio. Le chiedo, pertanto, per quanto di sua competenza, di provare a trovare una soluzione affinché venga al più presto attivato un servizio di trasporto diretto che consenta di collegare direttamente il molo nel quale attraccano i traghetti dalla Sardegna con la stazione ferroviaria di Civitavecchia”.