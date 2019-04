Cinefamiglie e Cineaperitivi: il cinema sul grande schermo sbarcano al centro culturale

Elena Cornalis: “Le iniziative proseguiranno anche d’estate, con il cinema all’aperto nei vari quartieri del paese”

Di: Antonio Caria

Il Centro culturale di Sennori ospiterà due rassegne interamente dedicate al cinema. Venerdì 5 aprile partirà “Cinefamiglie”, quattro serate organizzate dall’Associazione di produzione Feste in Festa, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune.

La formula prevede una tessera annuale associativa dal costo di 5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini e ragazzi fino a 14 anni, che dà diritto all'ingresso gratuito per un anno, dal momento della sottoscrizione, a tutte le proiezioni.

In accordo con i dirigenti scolastici, la manifestazione prevede anche un progetto scuole dedicato espressamente alle classi elementari e medie del comprensorio di Sennori.

Gli appuntamenti con i “Cineaperitivi” saranno il 5, 17, 23 aprile e 3 maggio alle 17.00. Il tutto è abbinato a degustazioni eno-gastronomiche per un pubblico più adulto che si svolgeranno presso la biblioteca Comunale nei giorni 10, 21 e 31 maggio 2019 alle 20.00.

“Le iniziative proseguiranno anche d’estate, con il cinema all’aperto nei vari quartieri del paese – ha sottolineato l’assessora Elena Cornalis -. Il cinema è un importante vettore socio culturale e siamo ben felici di poter fare le proiezioni per i nostri concittadini”.