Contro le leucemie, linfomi e mieloma: ci sono le uova di Pasqua della Ail

L’Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma organizza la manifestazione delle Uova di Pasqua

Di: Alessandro Congia

Insieme per dare vita alla ricerca. Pasqua rappresenta per Ail un importante appuntamento per finanziare la ricerca contro i tumori del sangue e garantire servizi di assistenza ai pazienti e ai loro familiari. Sarà merito di chi vorrà festeggiare la Pasqua con le nostre uova, regalando ai pazienti la sorpresa più bella, la speranza.

La manifestazione si svolgerà in oltre 4.800 piazza Italiane, il 5, 6 e 7 aprile si è svolgerà infatti la 26° edizione dell’iniziativa Uova di Pasqua Ail, con l’impegno di migliaia di volontari che offriranno le uova di cioccolato, a fronte di un contributo minimo associativo di 12 euro.

I fondi raccolti saranno impiegati per sostenere la ricerca scientifica; finanziare il gruppo Gimema (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto) cui fanno capo oltre 140 Centri di Ematologia; collaborare al servizio di cure domiciliari; realizzare case alloggio nei pressi dei centri di terapia; realizzare sale gioco e scuole in ospedale.

Ecco le date per Capoterra:

Giovedì 4 aprile - Piazza Liori

Venerdì 5 e Sabato 6 aprile - Supermercato Conad (via Monteverdi)

Domenica 7 aprile - Piazza chiesa San Francesco