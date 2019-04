Trucido, l’anziano cagnetto s’è perso. Il disperato appello dei padroni: “Aiutateci a ritrovarlo”

Federica Michittu lancia un appello a chi dovesse avvistare il cagnolino

Di: Alessandro Congia

L'appello corre anche sui social: "In data 26 marzo è stato smarrito il mio cagnolino meticcio di nome Trucido, a Siliqua, il paese dove abito. E' stato visto successivamente nelle campagne al confine tra Siliqua e Decimoputzu, la zona si chiama Arritzali. Trucido sta con me da 11 anni, da quando avevo 16 anni – racconta Federica Michittu - e per la nostra famiglia ha un altissimo valore affettivo. Sto chiedendo ai miei contatti di aiutarmi a condividere affinché se qualcuno lo ha preso, il messaggio possa arrivare ovunque nella speranza di riabbracciarlo e portarlo a casa. Vi ringrazio per il tempo dedicato nel leggere il mio messaggio e ancora di più se potete condividere la sua foto”.