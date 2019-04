Un ispettore volontario ambientale contro l’abbandono dei rifiuti

L’Amministrazione comunale istituirà questa figura anche per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata

Di: Antonio Caria

Un strumento utile per tutelare le aree urbane dall’abbandono dei rifiuti e dalle irregolarità commesse da coloro che hanno scarsa attenzione verso il territorio. Un L’ispettore volontario ambientale, è questa la figura individuata dall’Amministrazione comunale di Porto Torres, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale e l’Ufficio Ambiente, ha individuato lo strumento per disincentivare ulteriormente l’abbandono di rifiuti e le altre irregolarità commesse da coloro che hanno scarsa attenzione verso il territorio..

Le “Sentinelle” saranno arruolate attraverso un regolamento che dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale. L’atto amministrativo è stato presentato questa mattina dall’Assessora competente, Cristina Biancu durante la Commissione presieduta dal consigliere Andrea Falchi.

“Possiamo portare questo provvedimento all’attenzione del Consiglio. La legge ha imposto nuovi oneri assicurativi ai Comuni e la procedura è stata, quindi, preventivamente esaminata dalla struttura comunale. Dopo l’approvazione del Regolamento – ha sottolineato Biancu – potremo avviare la manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni disposte a collaborare a questa campagna di prevenzione e controllo. La “pattuglia” degli ispettori volontari sarà allargata anche ad altri cittadini in possesso dei requisiti che potranno essere nominati direttamente dal Sindaco. Si dovrà creare uno stretto legame con il Comando di Polizia Locale, al quale dovranno essere segnalate tutte le eventuali violazioni ravvisate”.

Tra le loro funzioni, quella di informare ed educare e informare sul corretto conferimento dei rifiuti e prevenzione verso gli utenti che arrecano danni al decoro e all’immagine del territorio, la vigilanza, il controllo e l’accertamento con dovere di segnalazione al Comando per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali.

“Potranno essere segnalate violazioni sull’orario di conferimento dei rifiuti della raccolta differenziata – ha concluso l’assessora – ma anche la mancata rimozione delle deiezioni animali da parte dei proprietari. Pure l’abbandono indiscriminato dei rifiuti potrà essere comunicato tempestivamente al Comando. Il servizio sarà svolto a titolo volontario ed è previsto solamente un rimborso spese che dovrà essere rendicontato».

Comune di Porto Torres potrà promuovere dei corsi formativi per aspiranti ispettori ambientali.