Cagliari. Travolge 68enne: 23enne alla guida rifiuta alcoltest

Il giovane è già denunciato per omicidio stradale e omissione soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Ha rifiutato di sottoporsi al test con l'etilometro il 23enne che al volante di una Smart ha travolto e ucciso in via Bacaredda a Cagliari, Luigi Passoni, 68 anni.

Il giovane è stato denunciato per omissione di soccorso e omicidio stradale, nei suoi confronti scatteranno anche le accuse previste per la guida di ebrezza visto che non ha accettato di sottoporsi al test.

Nel corso della giornata, il 23enne è stato sentito dagli agenti della polizia locale che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La Smart a bordo della quale viaggiava è stata sequestrata.