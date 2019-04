Bimbo morto a Orosei, sarà affidato oggi l’incarico per l’autopsia

Il bambino era stato dimesso qualche giorno fa dall'ospedale

Di: Ansa

Sarà affidato oggi dal magistrato di turno della Procura di Nuoro, l'incarico all'anatomopatologo Vindice Mingioni, per eseguire l'autopsia nell'ospedale San Francesco di Nuoro,sul corpo del piccolo Dario Cannas, il bambino di 1 mese e mezzo di Orosei, morto in seguito a una crisi respiratoria nell'ambulatorio pediatra che tentava di rianimarlo.

La tragedia è avvenuta intorno alle 9 di ieri. Il bambino era stato dimesso qualche giorno fa dall'ospedale di Nuoro dove era stato ricoverato per un'insufficienza respiratoria e dove era stato tenuto in osservazione per alcuni giorni. Ma poi le condizioni erano migliorate e il bambino era stato rimandato a casa.

La notizia della morte del piccolo Dario ha sconvolto la comunità di Orosei, il cui sindaco Nino Canzano ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale: "Davanti a una tragedia del genere la comunità è rimasta ammutolita - ha detto all'ANSA il primo cittadino - Non ci resta che piangere per il piccolo Dario e stare vicino ai due giovani genitori. Di fronte a una tragedia così assurda ogni parola è superflua".