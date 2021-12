Tortolì. Grande partecipazione all’Agorà democratica

Dopo due anni di attesa il primo appuntamento politico in presenza ha dimostrato la vitalità della comunità democratica ogliastrina

Di: Redazione Sardegna Live

Tortolì - Grande partecipazione di pubblico ieri a Tortolì al cinema Garibaldi per l’Agorà democratica, coordinata dal giornalista Tonio Pillonca, dove si è tenuto l’incontro dal tema “PNNR dalle idee del Territorio al Governo del Paese” che ha visto intervenire Ivan Puddu, associazione Prossima, del Partito democratico; Tiziana Mameli, segretaria provinciale del PD; Michele Piras, portavoce per la Sardegna dell’associazione Prossima; Michele Muggianu, segretario provinciale della CISL; Samuele Piddiu Segretario generale CGIL Sardegna; il consigliere regionale Salvatore Corrias e Nicola Oddati, responsabile nazionale delle Agorà democratiche. Nell’incontro è emersa la necessità, presentata da Samuele Piddiu, di tornare a mettere al centro delle politiche le persone e l’urgenza di un nuovo umanesimo, Michele Muggianu ha evidenziato l’affanno dei territori e in particolare quello delle nuove generazioni strette tra crisi e pandemia.

Per Michele Piras “È stato un successo di partecipazione, l’Agorà dell’Ogliastra. Un successo non scontato, in un momento difficile, in un territorio fragile, che riassume ogni contraddizione e ogni potenzialità inespressa dell’Isola. La forza di una politica nuova è questa: mettere insieme voci, sofferenze, proposte. Cercare nuove soluzioni per il progresso sociale e civile. Il Partito Democratico sta dimostrando che la strada giusta è percorribile”.

Tiziana Mameli ha messo in luce il percorso del Partito Democratico provinciale, volto a sensibilizzare alla partecipazione e alla condivisione dei temi.

Nicola Oddati ha offerto una panoramica d’insieme sul PNNR e sugli effetti presenti e futuri dei singoli interventi in particolare al Sud. Ivan Puddu ha richiamato l’improrogabilità di pensare alle generazioni future, ai figli di questa terra, l’Ogliastra, terra di centenari ma a rischio spopolamento, al quale deve essere data la possibilità di resistere per restare.

Infine, il consigliere regionale del territorio Salvatore Corrias ha chiarito come l’Agorà abbia posto l’esigenza di riattivare la cabina di regia tra amministratori locali, parti sociali e imprenditoriali, per condividere i progetti e far emergere le proposte e le possibili soluzioni da condividere in un tavolo di confronto con il Centro Regionale di Programmazione e con la Giunta.