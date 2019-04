Una estemporanea di pittura per Monumenti Aperti

Le proposte andranno presentate entro lunedì 15 aprile alle 12.00

Di: Antonio Caria

Il Comune di Cossoine, in base alla deliberazione di Giunta numero 32 dello scorso 19 marzo, ha reso che, in occasione di Monumenti Aperti 2019 in programma sabato 25 e domenica 26 maggio, vuole coinvolgere le locali associazioni nell’organizzazione di una estemporanea di pittura (per la giornata di domenica 26 maggio) con l’obiettivo di la sua cultura e le sue tradizioni del paese.

Le proposte dovranno riguardare principalmente la progettazione, organizzazione, monitoraggio, segreteria, pubblicità dell’estemporanea (budget massimo 800 euro) e i premi degli artisti dell’estemporanea di pittura (1.700).

La domanda, sottoscritta dal Presidente o dal Legale Rappresentante dell’Ente proponente, dovrà essere presentate entro lunedì 15 Aprile alle 12,00 e dovrà contenere la descrizione dettagliata delle attività da realizzare con il piano finanziario di spesa.

Questi i criteri di assegnazione: Rappresentatività del soggetto richiedente dimostrata mediante: esperienza nella organizzazione di iniziative similari a quella proposta; radicamento nel territorio, rilevanza dell’attività svolta per la comunità cossoinese: 40 punti; grado di compartecipazione alle spese (si terrà conto del Piano finanziario di spesa): 20 punti, coinvolgimento di un numero di artisti pari o superiore a 20: 30 punti e iniziative collaterali ulteriori rispetto a quelle contenute nel Programma deliberato dall’Ente: 10 punti.