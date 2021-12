Attentato incendiario a Sarule: coinvolti mezzi movimento terra

Indagini in corso da parte di carabinieri e polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, intorno alle 7,50, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta presso la cava per l’estrazione di inerti della Ditta Maffei – Sarda Silicati, in località “Cuccurumannu”, nel Comune di Sarule, per un incendio di mezzi movimento terra.

Sul posto i soccorritori hanno potuto constatare che, a seguito di un attentato incendiario, tre escavatori Volvo erano stati gravemente danneggiati dalle fiamme. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, effettuando successivamente un'accurata bonifica dei luoghi del sinistro.

Intervenuti nel luogo dell'incendio anche una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Sarule e gli agenti della Polizia di Ottana. In merito agli elementi riscontrati e alla dinamica del sinistro, sono al vaglio tutti gli elementi riscontrati che saranno oggetto di un rapporto alla competente Procura della Repubblica.