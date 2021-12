Roberto Fico a Cagliari per il tributo speciale a Grazia Deledda

All’evento anche la musica di Roberto Tangianu e Peppino Bande

Di: Sabrina Cau

La terza carica dello Stato in Consiglio regionale a Cagliari, in occasione della giornata celebrativa per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda.

“Una donna straordinaria che ha raccontato la sua Sardegna struggente e bella, una sorta di prima rivoluzionaria femminista, un esempio per tutti noi - così il presidente ha definito la scrittrice Premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda- un grande orgoglio nazionale”

In Consiglio regionale anche Roberto Tangianu e Peppino Bande. I due musicisti hanno commosso tutti con un’emozionante esibizione musicale catturando l’attenzione con la loro musica tanto particolare, quanto suggestiva. Roberto ha suonato le launeddas, mentre Peppino l’organetto rappresentando in maniera esemplare la scrittrice sarda. I numerosi applausi finali hanno confermato la loro naturale bravura musicale.

Il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna Michele Pais, ha dato il benvenuto al presidente della Camera e ringraziato le autorità presenti: i Parlamentari, il Presidente della Regione Christian Solinas, la Giunta, i consiglieri regionali, le autorità religiose, civili e militari la Provincia di Nuoro, il direttore artistico del Progetto “150 anni di Grazia. Una donna dei nostri tempi” e a tutto il Comitato istituzionale. Ha inoltre espresso la sua grande soddisfazione nel presiedere un momento celebrativo così importante.

“Celebriamo oggi una “figlia della Sardegna – ha detto il Presidente- che ha dato lustro alla sua Isola avendo saputo immortalare con uno stile raffinato e originale la cultura, la mentalità, le caratteristiche della nostra terra e dei suoi abitanti… una donna sarda, di straordinaria modernità, fuori dagli schemi, di grande ironia, capacità e caparbietà. Il suo valore è stato riconosciuto a livello universale, ma non abbastanza valorizzato anche nella nostra Isola".

Ha, infine, concluso con il saluto che la scrittrice rivolse al termine del suo discorso di ringraziamento alla consegna del Nobel il 10 dicembre 1927: “Salute” disse, come facevano i pastori della sua Barbagia nell’amata terra di Sardegna.

La nostra è una Regione che possiede un immane capitale umano e Grazia Deledda è riuscita a descriverne il carattere orgoglioso e fiero, determinato e genuino, come nessun altro. La Sardegna non poteva che onorarla di una giornata dedicata solo a lei.