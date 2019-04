Gal Ogliastra, 400mila euro per l’avvio di nuove imprese turistiche agroalimentari

Pubblicati i primi bandi. Giovanni Serra: “Una risposta puntuale alle esigenze rilevate durante il percorso partecipativo”

Di: Antonio Caria

400mila euro per aiuti all’avviamento di impresa. È quanto mette a disposizione il Gal Ogliastra che ha pubblicato i primi bandi a supporto dell’avviamento di nuove imprese nel settore turistico e agroalimentare.

“I bandi – ha sottolineato il presidente Giovanni Serra – rispondono in maniera puntuale alle esigenze rilevate durante il percorso partecipativo per la definizione della strategia 2014/2020. Per arrivare alla pubblicazione è stato prima necessario mettere a punto i bandi sul sistema informativo e solo in seguito all’approvazione da parte dell’Organismo Pagatore Agea, abbiamo potuto pubblicarli. A questo punto auspichiamo di poter procedere in maniera più spedita per poter recuperare il tempo perso”.

I bandi appena pubblicati sono rivolti a persone fisiche non in possesso di partita Iva, o a liberi professionisti che vogliono avviare una nuova impresa nei settori interessati. Insieme alla domanda di partecipazione dovrà essere presentato un Business Plan relativo alla propria idea imprenditoriale.

Le domande dovranno pervenire al Gal, attraverso il sistema Sian, entro il 28 giugno 2019. Inoltre tra qualche giorno partiranno un ciclo di incontri sul territorio, finalizzato a diffondere le informazioni sulle opportunità offerte dai bandi pubblicati e da quelli prossimi alla pubblicazione. Maggiori informazioni agli uffici del GAL chiamando al numero di telefono 078237683, o inviando un messaggio all’indirizzo di posta elettronica info@galogliastra.it.