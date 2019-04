Porto industriale: domani un presidio promosso da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti

L’iniziativa, in programma in via Pessagno dalle 9 .30 alle 12.00, è organizzata in concomitanza con la visita del ministro Matteo Salvini

Di: Antonio Caria

Domani mattina (2 aprile), in concomitanza con la visita di Matteo Salvini, avrà luogo un presidio dei lavoratori del porto industriale di Cagliari promosso da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti.

L’iniziativa si svolgerà in via Pessagno dalle 9.30 alle 12.00 e avrà come obiettivo quello di richiamare l’attenzione sulla crisi del porto e di sollecitare il confronto chiesto al ministro dell’Interno.

Inoltre Venerdì 5 aprile alle 12.00 si terrà l’incontro tra i sindacati e il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana.