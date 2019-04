Omicidio di Romina Meloni: domani una fiaccolata promossa dall’Amministrazione comunale e la Diocesi

Il corteo che partirà alle 19.30 da Piazza Garibaldi è promosso in collaborazione con con lo Spazio Donna del Centro Lares, le Associazioni e gli istituti scolastici

Di: Antonio Caria

“Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l’amore, mentre la violenza e l’odio si diffondono alla luce del sole”. È con questo pensiero di John Lennon che l’Amministrazione comunale di Ozieri guidata dal Sindaco Marco Murgia e la Diocesi, in collaborazione con lo Spazio Donna del Centro Lares, le Associazioni e gli istituti scolastici ozieresi, hanno organizzato per domani 2 aprile una fiaccolata in ricordo di Romina, l’ennesima vittima di femminicidio.

La partenza è fissata per le 19.30 da Piazza Garibaldi mentre l’arrivo è previsto nella Cattedrale dove si terrà un momento di riflessione e raccoglimento.