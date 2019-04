Maria Luisa d'Alessandro ricevuta a Palazzo Ducale

La nuova prefetta è stata omaggiata con una copia del volume “Sassari” di Enrico Costa

Di: Antonio Caria

Questa mattina il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha incontrato a Palazzo Ducale la nuova prefetta di Sassari, Maria Luisa d'Alessandro.

Un primo faccia a faccia per confrontarsi sulla situazione del territorio, in particolare sulla crisi occupazionale e sulla depressione economica, e sulla loro correlazione con gli episodi di furti che si sono verificati in città.

Da parte del primo cittadino è arrivata la collaborazione dell'amministrazione comunale e della Polizia Locale nel mantenimento dell'ordine pubblico.

“Avevo avuto il piacere di incontrare Maria Luisa d'Alessandro alla Festa dei Ceri di Gubbio, città dove ha ricoperto l'incarico di commissaria, essendo peraltro la prima donna alla guida di Palazzo Pretorio – ha dichiarato il primo cittadino -. In quell'occasione avevo avuto modo di descriverle la Festa dei Candelieri e di parlarle del riconoscimento Unesco. Oggi, in conclusione di questo primo incontro istituzionale, ho voluto omaggiarla con una copia del volume “Sassari” di Enrico Costa, che raccoglie la storia della città in tre tomi, e accompagnarla in una visita del palazzo che è sede dell'amministrazione cittadina”.