Tasi: Stintino azzera ancora l’aliquota

Restano invariate le aliquote dell’Imu. Via libera alla predisposizione del bando di concessione dei parcheggi alla Pelosa

Di: Antonio Caria

Tasi ancora una volta azzerata e invariate le aliquote dell'Imu per il 2019. È quanto emerso, all’unanimità, dal Consiglio comunale di Stintino che si è tenuto lo scorso sabato al primo piano di via Torre Falcone.

All'ordine del giorno erano state inserite la concessione del servizio 2019 delle aree di sosta a pagamento con parcometri e servizio ausiliari del traffico alla Pelosa, l'approvazione delle modifiche allo schema di convenzione, già approvato con deliberazione del consiglio comunale del 31 gennaio 2018, del progetto speciale “Cala Rosa”, piano attuativo di iniziativa privata. Quindi, per il Puc, la rettifica per errore materiale alle norme tecniche di attuazione delle sottozone C1.

"Con quest'atto – così il sindaco Antonio Diana – confermiamo dal 2015 la volontà politica di azzerare l'aliquota per il tributo Tasi mentre lasciamo invariate le aliquote Imu che già avevamo fissato nel 2018".

E così, infatti, le aliquote Imu per l’anno 2019 saranno distinte in ordinaria, pari all'8 per mille e per abitazione principale pari al 4 per per mille.

Il consiglio comunale presieduto da Marilena Gadau ha dato anche il via libera alla giunta comunale e agli uffici per la predisposizione del bando relativo alla concessione dei parcheggi per la Pelosa per la prossima estate.

"Stiamo procedendo di anno in anno – ha sottolineato l'assessore al Turismo Francesca Demontis – questo perché l'amministrazione comunale, assieme agli uffici, sta lavorando al progetto per la riqualificazione della spiaggia, che prevede lo smantellamento della strada asfaltata. Nel bando di quest'anno – ha concluso – stiamo pensando di prevedere anche la possibilità di un più facile sistema di pagamento, con l'ausilio delle nuove tecnologie".

Approvate anche le modifiche allo schema di convenzione sul progetto di Cala Reale che – è emerso nel corso della seduta consiliare – vedranno a carico del privato la realizzazione delle urbanizzazioni e consentiranno all'amministrazione un risparmio di circa 80 mila euro. Via libera anche alla rettifica Puc per le norme tecniche di attuazione delle sottozone C1.

Al termine sono state discusse anche due interpellanze presentate dalla minoranza, prima firmataria Mara Sanna, e relative alla borgata di Pozzo San Nicola, la prima sulla chiesa e la seconda sull'edificio dell'ex scuola elementare.