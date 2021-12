Cagliari. Sgomberati capannoni in stato di grave degrado

Intervenuta la polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina la polizia locale di Cagliari ha sgomberato due ex capannoni commerciali in stato di grave degrado in via San Paolo. I due stabili, originariamente di proprietà della Regione Sardegna, e sedi fino a diversi anni fa di attività commerciali, sono entrati ora nella disponibilità dell'amministrazione comunale che ha provveduto ad un'attenta verifica degli spazi.

All'interno sono state trovate carcasse di automobili bruciate, un motociclo rubato e vario materiale di dubbia provenienza. Si è reso necessario porre sotto sequestro una parte dello stabile e la parte esterna confinante dove risulta esserci una discarica a cielo aperto.

I titolari delle precedenti attività commerciali sono stati informati e dovranno ritirare, entro il 20 gennaio, i beni di loro proprietà ancora depositati nei capannoni.