Covid. In Sardegna 188 nuovi casi, due i decessi

Salgono a 9 i ricoveri in terapia intensiva nell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live

Aumentano i contagi Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 181 casi positivi (+43), sulla base di 1965 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7377 tamponi per un tasso di positività del 2,4%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (+ 1), mentre quelli in area medica sono 93 (+ 4). Le persone in isolamento domiciliare sono 2954 (- 40).

Si registra anche il decesso di due persone: un uomo di 77 anni residente nel Sud Sardegna e un altro della provincia di Nuoro del quale non è stata resa nota l'età.