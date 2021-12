Quartu. Furto al supermercato: denunciate due donne di Selargius

La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato in concorso una 54enne e una 38enne residenti a Selargius.

Secondo quanto riferito le due donne, dopo aver asportato merce varia per un valore complessivo di 160 euro, sono state bloccate all’uscita del supermercato “Hardis”, sito in via Monsignor Angioni.

Il personale addetto alla vigilanza le ha poi consegnate ai carabinieri intervenuti. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.