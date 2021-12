Nuoro. Emergenza al Pronto Soccorso: dimessi 9 medici

Sono già andati via in 7, altri 2 andranno via il 13 dicembre

Di: Redazione Sardegna Live

È caos al Pronto Soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro dove sette medici si sono dimessi per la grave situazione di affanno del reparto che lavora sotto organico da tempo.

Altri due professionisti andranno via il 13 dicembre: uno è stato assegnato al reparto di Endoscopia e l'altro che era arrivato per l'emergenza Covid ha terminato il periodo di contratto. In reparto resteranno solo 7 medici su 18 previsti in pianta organica con i quali sarà impossibile garantire i turni.

Dopo i reparti di Chirurgia, Ortopedia e Cardiologia in forte sofferenza per la carenza di personale, che riguarda un po' tutti i reparti del nosocomio nuorese, ora i problemi sono arrivati anche al Pronto Soccorso.

La direttrice dell'ospedale Grazia Cattina e la commissaria straordinaria della Assl di Nuoro Gesuina Cherchi hanno scritto all'Ats per cercare di far fronte alla drammatica situazione del reparto che deve affrontare situazioni di emergenza quotidiana. Si valutano le possibili soluzioni chiedendo medici in prestito da altri reparti o da altri ospedali ma al momento il reparto è quasi alla paralisi.