“Tissi, Idda ‘e Poetas”, due murales per ricordare la storia e la cultura del paese

La scadenza delle domande è fissata per il 27 maggio alle 13.00. Obiettivo:

Di: Antonio Caria

“Al fine di interagire tra cultura storica e i personaggi, utilizza l’arte come espressione di comunicazione, indice un concorso pubblico di idee per l'ideazione e la realizzazione di due murales”.

È questo l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Tissi guidata dal Sindaco GianMaria Budroni che, grazie all’interessamento dell’Assessore alla Cultura Lucia Mameli, ha deciso di promuovere un bando di concorso per la realizzazione di opere artistiche murali dal titolo “Tissi, idda ‘e poetas”.

L’obiettivo è quello di attivare percorsi di coesione sociale e di cittadinanza attiva attraverso l’arte e l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui temi della riqualificazione e del decoro urbano.

Inoltre il progetto vuole valorizzare questa espressione d’arte come forma comunicativa col fine di riscoprire valori positivi come il senso di appartenenza alla comunità.

Le due opere saranno realizzate, rispettivamente, nella facciata laterale fabbricato Iacp prospiciente la Via Brigata e in quella nella Via Cavour, incrocio Via Pozzo Nuovo prospicente l’antica fontanella.

Le domande di partecipazione al concorso aperto a tutti gli artisti nazionali e internazionali, scadranno il 27 maggio alle 13.000

I premi ammontano a 3mila euro per per la realizzazione dell’opera numero 1 e di 2mila per la realizzazione dell’opera numero 2. La responsabile del procedimento è la signora Agnese Bachiddu.

Maggiori informazioni al numero di telefono 0793888010 o all’indirizzo di posta elettronica servizigenerali@comune.tissi.ss.it. Il bando ed i moduli di partecipazione sono consultabili sono disponibili nel sito istituzionale www.comune.tissi.ss.it.