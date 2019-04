Ubriaco scappa dai Carabinieri e provoca un incidente

Arrestato commerciante di 25 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Un giovane di Carbonia si è schiantato con la sua auto contro la Fiat Panda di due pensionati. Si tratta di un commerciante di 25 anni, Davide Ennas, residente a Sant'Antioco, ubriaco alla guida e inseguito dai carabinieri, è stato arrestato nella tarda serata di ieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza alcolica, lesioni personali colpose e fuga con omissione di soccorso.

L'automobilista era al volante della sua Audi TT, assieme a un coetaneo, quando ha incrociato, in via Roma, a Carbonia, una pattuglia del Nucleo radiomobile impegnata in un servizio di controllo del territorio.

Il giovane ha invertito all'improvviso la direzione di marcia ed e' scappato, apparentemente senza motivo. I carabinieri l'hanno inseguito e il conducente si e' lanciato in una folle fuga, mettendo a rischio automobilisti e pedoni che in quel momento affollavano le vie della citta'.

L'inseguimento e' proseguito anche fuori dal centro abitato, sulla statale 126 verso Villamassargia, dove l'Audi ha tamponato la Fiat Panda. I due pensionati a bordo sono stati soccorsi da un'altra pattuglia dei carabinieri. Rimasti feriti, i due sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia.

La fuga dell'Audi si e' conclusa poco dopo a Barbusi, dove l'auto e' stata bloccata: conducente e passeggero, sottoposti all'alcoltest, sono risultati entrambi positivi. Ennas e' stato arrestato e stamane sara' processato per direttissima. Il passeggero e' stato rilasciato, ma sara' sanzionato per ubriachezza.