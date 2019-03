Femminicidio a Nuoro. Uccisa dall'ex, ferito gravemente anche il nuovo compagno della donna

In tutta la provincia è caccia all'uomo

Di: Roberto Tangianu

Una domenica di fine marzo macchiata di sangue. La tragedia si è consumata questo pomeriggio a Nuoro, nella via Napoli. Erano da poco trascorse le 16.30 quando Ettore Sini, 49enne originario di Ozieri, agente di Polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Badu e Carros, ha fatto irruzione, armato di pistola, nell’abitazione dove si trovava la sua ex compagna.

La donna, Romina Meloni, 49 anni, anche lei di Ozieri, era insieme al suo attuale compagno, Gabriele Fois. In un attimo è accaduto il peggio. Ettore Sini ha aperto il fuoco, ha ammazzato la donna e ha ferito gravemente il suo uomo.

Subito dopo, Sini si è dileguato facendo perdere le proprie tracce. E’ ora ricercato dai Carabinieri e dalla Polizia in tutta la provincia di Nuoro.

Sono stati i vicini della coppia a far scattare l’allarme e a chiamare le forze dell’ordine. Ai militari dell’Arma, intervenuti immediatamente sul posto, si è presentata una scena raccapricciante.

Nonostante il pronto intervento dei sanitari del 118 per la donna non c’è stato nulla da fare. Gabriele Fois, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro. E’ ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione.

I Carabinieri hanno avviato le indagini del caso e aperto la caccia all’uomo.