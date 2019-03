Femminicidio a Nuoro. Uccisa dall'ex, ferito gravemente anche il nuovo compagno della donna

Sul posto le forze dell'ordine

Di: Redazione Sardegna Live

La tragedia si è consumata questo pomeriggio a Nuoro, in via Napoli dove un uomo ha ucciso la sua ex compagna a colpi di pistola e ha ferito gravemente l'attuale compagno della donna che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Francesco.

L’ex della donna, Ettore Sini, 49 anni, di Ozieri, agente di Polizia penitenziaria, dopo l’omicidio ha fatto perdere le sue tracce. In tutto il territorio ora è caccia all’uomo.

La vittima è Romina Meloni. La donna, originaria di Ozieri, si era da poco trasferita nell’abitazione di Gabriele Fois, il suo nuovo compagno.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro hanno avviato le indagini del caso.

Notizia in corso di aggiornamento