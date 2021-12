Dalla spiga alla tavola: un evento per valorizzare tradizione e cultura locale

L’obbiettivo è far conoscere a tutti il percorso del grano dalla semina alle nostre tavole: una manifestazione per adulti e, soprattutto, per i bambini

Di: Alessandra Leo

Ritorna quest’anno, dopo l'ultima edizione, causa Covid, svolta nel 2019, la manifestazione ideata e promossa dall’Associazione Sant’Andrea “Dalla spiga alla Tavola – i saporisi de bidda nostra”, che comincerà venerdì 10 dicembre e proseguirà per altri 2 giorni fino a domenica 12 dicembre in piazza S. Andrea ad Assemini.

L’evento si propone come scopo quello di far conoscere a tutti il percorso del grano dalla semina fino ai piatti che si portano in tavola e coinvolgerà sia adulti che, soprattutto, i bambini. Per questi ultimi sarà infatti allestito venerdì alle ore 11, dopo l’apertura delle esposizioni alle ore 10, un laboratorio della pasta, con la preparazione del pane e di vari tipi di paste tipiche sarde: maloreddus, fregola ecc..

Si continuerà alle 13 con la cottura del pane nel forno a legna e alle 16 si potrà ammirare la sfilata per le vie cittadine di vari gruppi Folk che partiranno da 3 partenze diverse e lo spettacolo degli stessi alle 17,30. Alle 18 i presenti potranno essere allietati dalla degustazione di bruschelle e maloreddus.

Si proseguirà poi direttamente sabato pomeriggio alle ore 15 con i divertentissimi giochi di Baby Fun, che intratterranno i presenti con vari personaggi dei cartoni animati. Alle 16 la degustazione di vini locali precederà quella delle 17 della Panada con agnello e di quella con anguille, vere prelibatezze tipiche sarde.

Durante l’ultimo giorno della manifestazione, domenica, si partirà a spron battuto alle 10 con il laboratorio e la dimostrazione della preparazione della Panada e della cottura nel forno a legna. Alle 13 si potranno finalmente degustare le Panadas preparate, prima di assistere alla spettacolare dimostrazione dei ceramisti e di degustare nuovamente gli ottimi vini del posto.

Alle 17,30 comincerà lo spettacolo “Isola in Festa” di Giuliano Marongiu, con la presenza di vari artisti sardi, tra cui Maria Luisa Congiu, Luisa Spanu, Peppino Bande e Roberto Tangianu. Anche questa giornata si concluderà con una scorpacciata di Panada con agnello e di quella con anguille.

Tutti i tre giorni della manifestazione sarà possibile visitare la casa museo di Bruno Atzeni, in via Carmine 146. Durante la sfilata dei gruppi Folk e durante la preparazione e la cottura della Panada, ci sarà una diretta televisiva di Sardegna Live, con l’inserimento di spot di luoghi caratteristici di Assemini, di attività artigianali e produttive. Tutti i giorni alle ore 17 verrà programmato, su uno schermo gigante, un filmato che riprodurrà tutte le fasi di costruzione della casa campidanese, partendo dalla preparazione dei mattoni crudi.

Il presidente dell’Associazione Sant’Andrea Candido Mameli dichiara: “Con questo evento vogliamo tramandare l’arte della tradizionale preparazione e cottura del pane, e non solo, alla vecchia maniera, in modo che soprattutto i giovani la conoscano e la ricordino. Inoltre è molto importante venga conosciuta anche l’attività dei ceramisti, un’altra bellissima arte. Finalmente, dopo 2 anni, possiamo riprendere a svolgere la manifestazione, anche se con tutte le norme anti Covid previste, ma ci si divertirà lo stesso come si è sempre fatto.

Ogni singolo evento in programma rispetterà infatti le norme anti Covid in vigore: per poter accedere all’area della manifestazione sarà obbligatorio il Green pass e le degustazioni verranno riservate a 100 persone massimo, disposte nei tavoli all’aperto secondo le regole di distanziamento; è previsto anche l’asporto.