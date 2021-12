Green pass: ieri 120mila controllati, 3mila sanzionati

Le persone sanzionate perché senza mascherina sono state 2.077

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 119.539 le persone controllate dalle forze dell'ordine ieri, giorno d'esordio del 'super green pass', relativamente al possesso della certificazione: 937 sono state sanzionate. Altri 2.077 sono stati sanzionati perché sprovvisti di mascherina. Questi i dati del Viminale.

I controlli sono quasi raddoppiati rispetto a venerdì scorso, quando erano stati 66.925.

Le attività ed esercizi commerciali controllati ieri sono stati 13.027: 175 i titolari sanzionati. Per 12 esercizi è stata disposta la chiusura. Tredici persone, infine, sono state denunciate per aver violato la quarantena. I numeri del Viminale riguardano 97 prefetture su 106: in 9 non hanno ancora inviato i dati dei controlli.