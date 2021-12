Un uomo armato in strada a Cagliari, intervengono i carabinieri

I militari allertati da numerosi cittadini: 75enne in via Flumendosa con in mano una pattadese di 19 centimetri

Di: Redazione Sardegna Live

Il 6 dicembre, durante il pomeriggio, i carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R di Cagliari, durante un ordinario servizio di prevenzione nel territorio sono intervenuti in via Flumendosa su segnalazione di alcuni cittadini.

Sul posto i carabinieri avrebbero trovato un uomo in strada armato di coltello a serramanico. Invitato a fornire le sue generalità, si sarebbe rifiutato di farlo non fornendo neppure una valida motivazione circa il maneggio e l’utilizzo della pattadese di lunghezza complessiva di 19 centimetri.

Al termine delle formalità l’uomo, un 75enne pensionato cagliaritano, è stato denunciato per porto abusivo di armi atti ad offendere e rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.