Una folla commossa ha salutato "Silvaneddu"

Parenti e amici si sono uniti al dolore di mamma Bianca e papà Tony nella chiesa Stella Marisa

Di: Redazione Sardegna Live

Una dignitosa commozione ha abitato la comunità di Siniscola nel pomeriggio di oggi, 30 marzo, quanto amici e parenti hanno salutato per l'ultima volta il piccolo Silvano Carta.

Il bimbo, che avrebbe compiuto 3 anni ad aprile, è morto travolto dal trattore del nonno materno che lavorava la terra in un oliveto di Capo Comino (Siniscola).

Il sorriso innocente che illumina le foto che lo ritraggono, in queste ore, è entrato nel cuore dell'intera Sardegna e in tantissimi oggi hanno voluto salutare il feretro del bimbo in occasione dei funerali celebrati nella chiesa Stella Maris, poco distante dal luogo della tragedia.

Mamma Bianca e papà Tony hanno accompagnato il loro bimbo nell'ultimo viaggio dopo la messa celebrata all'aperto da don Vedele.

Il Comune di Siniscola aveva proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino.