Degrado nel quartiere Marina. Marcello"Tavolo tecnico per definire interventi"

"Serve fronteggiare i fenomeni di teppismo e vandalismo"

Di: Redazione Sardegna Live

"Le condizioni di degrado del quartiere Marina richiedono una sollecita attivazione di un tavolo tecnico per la definizione di una serie di interventi atti a fronteggiare i fenomeni di teppismo e vandalismo". Così il consigliere comunale di Cagliari Fabrizio Marcello, che aggiunge: "E' necessario fare fronte comune per creare le condizioni di una alleanza trasversale finalizzata alla salvaguardia dei cittadini".

"Per l'ennesima volta il quartiere Marina, vico Barcellona, via dei Pisani, via Barcellona, è stata pressa d'assalto da mani incendiarie e indisturbate - si legge in una nota firmata da Marcello -. Più volte il primo cittadino di Cagliari aveva annunciato un presidio fisso della Polizia locale per il controllo del quartiere ventiquattro ore su ventiquattro, ma questo impegno non si è mai concretizzato. Più volte si è parlato di rafforzare il controllo delle forze dell'ordine sul territorio".

"Più volte si è parlato del sostegno e supporto di educatori (o operatori) di strada qualificati che si recano da gruppi di ragazzi informali, le cosiddette ‘compagnie’, ovvero ragazzi (14-25 anni) che si ritrovano spontaneamente nel loro tempo libero presso circoli, bar, oratori, piazze o giardini, e per instaurare con loro una relazione, condizione fondamentale per poter far emergere i loro bisogni, necessità, interessi o problematiche. Niente di questo in due anni e mezzo è stato fatto, i cittadini sono esasperati e preoccupati, ognuno faccia la sua parte".