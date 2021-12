Scontro auto-scooter a Selargius: motociclista all'ospedale

I carabinieri cercano di ricostruire la dinamica

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente questo pomeriggio a Selargius, in via Rosselli. Per cause ancora da accertare auto e scooter sono entrati in collisione.

Il motociclista è finito a terra dopo esser stato sbalzato dal mezzo. Soccorso e trasportato in codice verde al Policlinico di Monserrato, non verserebbe in condizioni non preoccupanti.

Sul posto i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Quartu per i rilievi di legge. Accertamenti in corso per capire se vi siano eventuali responsabilità.