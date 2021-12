Indagati per auto a fuoco, gli agenti trovano in casa armi e droga

Agli arresti domiciliari due sassaresi

Di: Redazione Sardegna Live

Sono ritenuti i responsabili di una lunga scia di attentati incendiari contro auto parcheggiate per strada ma stamattina, quanto gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari nell'ambito delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Ermanno Cattaneo, sono andati a perquisire i loro appartamenti, avrebbero trovato armi e droga.

Così, due sassaresi di 45 e 41 anni sono finiti in manette e si trovano ora agli arresti domiciliari nell'attesa dell'udienza di convalida.

Le indagini della Mobile, guidata dal dirigente Dario Mongiovì, erano iniziate a gennaio del 2020 in seguito a diversi episodi di auto bruciate. Gli accertamenti hanno portato a identificare i due indagati, che agivano per commissione o per regolare i conti con dei rivali.

Stamattina durante la perquisizione in casa, in una sarebbe stata trovata una pistola a salve modificata e perfettamente funzionante, dotata anche di silenziatore, e corredata di munizioni. Quando gli agenti hanno suonato nell'abitazione del secondo indagato, lui non avrebbe aperto la porta per guadagnare tempo e liberarsi di quattro involucri con 81 grammi di marijuana e due bilancini, che avrebbe nel frattempo gettato dalla finestra, senza rendersi conto che sotto c'erano altri agenti.

I poliziotti hanno fatto irruzione nell'appartamento dove avrebbero rinvenuto altri 13 grammi di cocaina e 18 di hashish nascosti all'interno di una cassaforte. Avrebbero poi trovato e sequestrati anche materiale per il confezionamento delle dosi e 1.190 euro in contanti.