“Moby Prince: nuovi scenari oltre la nebbia processuale” in un incontro a Cagliari

Massimo Zedda e Guido Portoghese: “Un’iniziativa che arriva dopo che si è riuscito ad avere parzialmente giustizia”

Di: Antonio Caria

“Moby Prince: nuovi scenari oltre la nebbia processuale” è stato il titolo dell’iniziativa promossa dall’Associazione 10 Aprile – Familiari vittime Moby Prince presieduta da Luchino Chessa, e patrocinata dal Comune di Cagliari.

Obiettivo: onorare la memoria della 140 vittime e far luce sulle zone d’ombra che ancora rimangono sulla vicenda con un solo grido: “La verità”.

“L’incontro avviene dopo che si è riuscito ad avere parzialmente giustizia”, hanno commentato il sindaco Zedda e il presidente Portoghese, facendo riferimento alla riapertura delle indagini della tragedia avvenuta nella rada del porto di Livorno la sera del 10 aprile 1991.

“Questo, – hanno aggiunto i due – solo grazie al tenace lavoro dei familiari, che instancabilmente, con coraggio, non si sono mai persi d’animo. A loro deve andare tutta la nostra gratitudine per poter finalmente giungere alla verità. Non solo per le vittime, ma per tutti noi, come esseri umani e come cittadini”.