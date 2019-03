Delitto Careddu: il processo ai due minorenni imputati partirà il 10 settembre

I maggiorenni Fodde, Carta e Satta attendono la comunicazione del giudice in merito alla richiesta di rito immediato

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato fissato per il 10 settembre l'avvio del processo che vede alla sbarra i minorenni N.C. e G.C., imputati dell'omicidio di Manuel Careddu in concorso coi maggiorenni Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta.

Un giorno prima dell’anniversario della morte di Manuel Careddu, dunque, la prima udienza relativa ai più giovani componenti del gruppo che l'11 settembre 2018 assassinò il 18enne di Macomer per un debito di droga.

Fodde, Carta e Satta attendono invece la comunicazione del giudice in merito alla richiesta di rito immediato appena depositata dalla procura della Repubblica di Oristano. La richiesta, salvo sorprese, sarà accolta e in breve sarà resa nota anche la data di avvio del processo relativo ai tre maggiorenni

I legali di N.C. e G.C., Gianfranco Siuni e Giancarlo Frongia, hanno ora dieci giorni per decidere se accettare il rito immediato e quindi un dibattimento classico o richiedere il rito abbreviato e quindi sottoporre i due imputati solo al giudizio del gup assicurandosi dunque un importante sconto di pena in caso di condanna. In tal caso la data del processo verrà modificata.