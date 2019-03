Andrea Lutzu dà il benvenuto a Giusy Stellino

Il primo cittadino ha incontrato il nuovo questore di Oristano

Di: Antonio Caria

Il Sindaco di Oristano Andrea Lutzu ha incontrato a Palazzo Campus Colonna il nuovo Questore Giusy Stellino, per portarle il saluto della città.

Nel corso dell’incontro i due hanno dialogato sulle principali tematiche legate all’ordine e alla sicurezza pubblica del territorio e sull’attuazione di speciali servizi per la sicurezza della città.

Lutzu ha riferito al nuovo Questore di Oristano di come sia stata gestita la sicurezza nella recente edizione della Sartiglia, specificando che “L’ottimo risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione del Comune anche con le forze dell’ordine, grazie alla professionalità e alla competenza dimostrata da tutti in quella occasione, che per Oristano è sempre un momento cruciale che mette alla prova la preparazione delle istituzioni ad ogni livello”.

Il primo cittadino e il Questore hanno garantito il massimo della collaborazione istituzionale, nel rispetto delle leggi, delle tradizioni e dei rispettivi ruoli, per mantenere sempre alto il livello di attenzione sotto l’aspetto della sicurezza e dell’ordine pubblico.