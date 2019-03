Setmana Santa a l'Alguer tra fede e tradizione

Ieri al Quarter la presentazione ufficiale dei riti. Gabriella Esposito: “Un momento importante all’insegna della partecipazione popolare”

Di: Antonio Caria

Sono stati presentati ieri al Quarter i riti della Setmana Santa a l’Alguer 2019. Alla presentazione erano presenti l’Assessora alla Cultura del Comune di Alghero Gabriella Esposito, il Parroco di Santa Maria Don Angelo Cocco, i membri del Cda della Fondazione Alghero Renata Fiamma e Dario Pinna e don Giampiero Piras in rappresentanza della Misericordia.

“Un momento importante all’insegna della partecipazione popolare in cui la città si ritrova nelle proprie radici. L’Amministrazione e la Fondazione Alghero promuovono al meglio l’evento e fanno trovare la città nelle migliori condizioni – queste le parole dell’Assessora Esposito -. Devozione e identità, la Settimana Santa è fede popolare che diventa memoria . Grazie a alla collaborazione tra Comune, Diocesi, Misericordia, Fondazione Alghero, il Liceo Artistico F.Costantino di Alghero che sceglie l’immagine che rappresenta ogni anno la Setmana Santa, la città si presenta al meglio con la sua straordinaria identità".

Sarà l'elaborato realizzato dallo studente Giovanni Maurelli, vincitore del concorso, l'immagine del 2019 della Setmana Santa

Per il Venerdì santo sarà confermata sia la diretta TV quest’anno realizzata in collaborazione con Videolina che la proiezione esterna del Rito del Desclavament in Piazza Duomo. Inoltre la brochure dei percorsi verrà distribuita in italiano/inglese/algherese, con la revisione del testo in algherese fatta dall'Ofici Lingüístic del Municipi de l’Alguer.

La Settimana Santa è uno degli appuntamenti inseriti nella programmazione triennale regionale degli eventi di grande interesse turistico dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Forte anche la partecipazione delle tradizionali corali algheresi e sarde e dall’Associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda per il rito dell’incontro della domenica di Pasqua. Tante le attività collaterali in programma.

Tutte le processioni saranno accompagnate dagli interventi della Banda Musicale A.Dalerci mentre i riti del giovedì santo, del venerdì santo e la processione, come da tradizione, dai canti delle corali algheresi e sarde e dall’Associazione Gruppo Cacciatori Armeria Tanda per il rito dell’incontro della domenica di Pasqua. Confermato il Rosari en alguéres , iniziativa promossa dall'Associazione Omnium Cultural con il sostegno della Fondazione Alghero che prevede la stampa e distribuzione per il secondo anno di un libricino con il rosario in algherese.

Molto attesi anche l’arborament del Santcristus (venerdì 19 aprile alle 11.40 nella cattedrale di Santa Maria) e “Les Cerques” (giovedì 18 aprile alle 20.30) e l “Encontre (domenica 21 aprile alle 9.45 nei bastioni Cristoforo Colombo).