Ritorna a Bono “Presepe in Carrela”

Dall’8 al 19 dicembre, il caratteristico centro del Goceano, renderà omaggio al Natale con tantissimi appuntamenti.

Di: Lucia Pes

Dopo il grande successo della precedente edizione, la Pro Loco ufficializza il calendario del vasto programma denominato “Illumina il Natale 2021”, che si svolgerà a Bono dall’8 al 19 dicembre.

Riflettori accesi sul concorso “Presepe in Carrela 2021”, al quale prenderanno parte ben 12 presepi realizzati dalle Carrelas (rioni) e da diverse associazioni locali.

"Entusiasmo, dedizione e grande cura, sono le qualità e le peculiarità che meglio rappresentano i partecipanti concorrenti – ci raccontano dalla Pro Loco organizzatrice – e questa è senza dubbio la soddisfazione più grande : coinvolgere la comunità in un grande progetto comune che dia spazio e merito a chi si adopera con fantasia e ingegno".

Nei vari presepi saranno organizzati degli stand enogastronomici con prodotti tipici locali e degustazioni. Sarà attivo inoltre il trenino turistico che accompagnerà i visitatori in un tour guidato dei diversi presepi.

Il concorso terminerà con la premiazione di tre vincitori il 19 dicembre, presso la Sala Consiliare del Comune.

La Pro loco, inoltre, informa che da quest’anno la manifestazione Illumina il Natale - Presepe in Carrela è entrata a far parte del circuito “Salude &trigu”della Camera di Commercio di Sassari, che ne garantisce una notevole visibilità dell’evento con prevedibile afflusso turistico e ricaduta economica per le attività commerciali e non.

ECCO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO :

8 dicembre 2021

Dalle ore 16:30 sarà attivo il servizio gratuito con tour guidato dei presepi;

18:00 Messa Solenne;

19:00 inaugurazione e benedizione dei presepi rionali; presentazione dei presepi e passaggio della Giuria per la valutazione dei presepi ammessi al concorso;

Durante l’intera manifestazione i presepi saranno animati con canti natalizi dai cori, dai tenores e dai musicisti locali. La serata proseguirà con canti, balli e degustazione del vino nuovo e dei prodotti tipici locali.

11 dicembre

Ore 15.00 Presentazione del libro “Il pittore Giacomino” di Lucia Forabosco presso la sala consiliare del Comune di Bono;

Ore 16:00 Tour dei presepi con lo Zampognaro – Spettacolo di marionette in Piazza Gramsci;

Ore 21:00 La magia del Natale diventa musica con Nicole Usai, Annalisa Sotgiu e Damiana Manca – Chiesa San Raimondo.

18 dicembre

Ore 21:00 Rappresentazione teatrale “Una zanchetta ezza e tottu iscolorida” a cura della compagnia teatrale di Bono e del Goceano.

19 dicembre 2021

Ore 10:00 Mercatino Natalizio: apertura degli stands di enogastronomia, arti e mestieri;

ore 15:30 Spettacolo Old Circus Teatro di strada a cura de L’Antico Baule;

Dalle ore 17:00 sarà attivo il servizio gratuito con tour guidato dei presepi.

19:00 Premiazione del Concorso “Presepe in Carrela 2021” e del concorso “Social Facebook” presso la sala consiliare del Comune di Bono con accompagnamento musicale a cura del Coro Santu Matteu.