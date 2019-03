Enel e volontariato, in campo 50 dipendenti per “Puliamo il Mondo” a Molentargius

Ecco la bellissima iniziativa rivolta ai lavoratori di Enel: a Cagliari, l’8 aprile, assieme a Legambiente per la riqualificazione e la pulizia del parco di Molentargius

Di: Alessandro Congia

Un giornata di lavoro non convenzionale, lontano da scrivania, smartphone o dal luogo dove si presta servizio. Parte il nuovo programma di volontariato Enel che nel 2019 vedrà la collaborazione con quattro Organizzazioni non profit italiane (Legambiente, Marevivo, Moige, Quartieri Tranquilli) e il coinvolgimento di più di 700 dipendenti, che potranno dedicare il proprio tempo a uno dei progetti proposti.

A Cagliari, l’8 aprile 2019, 50 dipendenti Enel parteciperanno alla campagna di Legambiente “Puliamo il Mondo” per la riqualificazione delle aree urbane, contribuendo attivamente alla pulizia del Parco di Molentargius (allo stesso modo vi saranno altri interventi nel mese di aprile a Roma, Torino, Bologna, Venezia, Napoli, Firenze, Palermo, Milano).

L’iniziativa è stata illustrata oggi da Carlo Tamburi, direttore Enel Italia, (nella foto, in alto) e dai rappresentanti delle organizzazioni partner a Roma nell’Auditorium di Viale Regina Margherita. “Abbiamo deciso di intraprendere un programma di volontariato aziendale, chiedendo la collaborazione dei dipendenti per contribuire a iniziative di valore sociale, di tutela ambientale e di promozione della cultura nel proprio territorio. Questo programma - ha spiegato Carlo Tamburi, responsabile Enel Italia - rappresenta un’opportunità per fare qualcosa di concreto a favore delle comunità in cui viviamo e lavoriamo, mettendo a disposizione buona volontà ed esperienza professionale. Il volontariato è una fonte di motivazione e un’occasione di crescita per molti colleghi. Allo stesso tempo rappresenta un valido strumento a supporto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite su cui Enel è impegnata”.

L’adesione alle iniziative avviene attraverso un’innovativa piattaforma on line dedicata alle persone che lavorano in Italia, dove è possibile trovare informazioni su finalità e modalità di partecipazione al programma. Il tutto con l’obiettivo di favorire l’incontro tra Organizzazioni non profit e mondo aziendale.

Enel sta promuovendo anche altre iniziative di volontariato: sempre nel mese di aprile inizierà la collaborazione con il Moige - Movimento Italiano Genitori nell’ambito del progetto “Giovani Ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo”.

Prima di Pasqua sarà il turno di “Illuminiamo le Tavole”, promosso dall’Associazione Quartieri Tranquilli. Il progetto, nato nel2015, hagià dato sostegno a più di 200 famiglie in difficoltà economica dei quartieri più disagiati di Milano. Enel offre un appoggio logistico per lo stoccaggio di cibi donati da grandi aziende del settore e la partecipazione dei suoi dipendenti volontari per il confezionamento di borse alimentari e la consegna con le auto elettriche aziendali.

In prossimità dell’estate, infine, partirà “Occhio ai Rifiuti” con Marevivo, il progetto che ha l’obiettivo di rendere più pulite le zone costiere con azioni di riqualificazione ambientale. I volontari Enel saranno coinvolti nelle giornate dedicate alla pulizia di spiagge e argini di fiume e parteciperanno a lezioni di educazione ambientale dedicate in particolare alla protezione degli ambienti marini da plastiche e microplastiche.