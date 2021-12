Alimenti rubati e recuperati: i carabinieri di Arzachena li donano alla Caritas

Il cibo sequestrato in seguito all’arresto di una cittadina rumena protagonista di diversi furti all’interno di alcuni supermercati

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Stazione di Arzachena hanno donato alla Caritas del comune gallurese una cospicua quantità di derrate alimentari, in favore dei più bisognosi e delle famiglie che stanno affrontando difficoltà. Tra gli alimenti anche beni di prima necessità quali caffè, scatolette di tonno e merendine.

Il cibo è stato sequestrato in seguito all’arresto di una cittadina di origine rumena ritenuta responsabile di diversi furti all’interno di alcuni supermercati cittadini nei mesi scorsi.

Proprio il fatto di non poter ricondurre quegli alimenti ad un esercizio commerciale specifico ha permesso di richiedere il dissequestro alla procura di Tempio Pausania e la successiva consegna in beneficenza.

Non solo, i carabinieri, in occasione delle prossime festività natalizie, hanno anche donato spontaneamente diversi panettoni e pandori. "Il tutto - si legge in una nota diffusa dal Comando di Sassari - è stato molto apprezzato dai responsabili dell’ente, i quali non hanno mancato di ringraziare tutta l’Arma che per storia e tradizione è stata sempre vicina alle esigenze dei cittadini in difficoltà".