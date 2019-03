L’appello dei pastori sardi a Salvini: “Intervenga per il ritiro delle denunce”

"Sono padri di famiglia che non riescono a mandare avanti l'azienda e tantomeno a far fronte alle spese legali"

Di: Agi

"Matteo Salvini puo' dimostrare la solidarieta' ai pastori sardi, come ministro dell'Interno, intervenendo perche' vengano ritirate le denunce nei confronti di quelli che hanno manifestato durante i blocchi per il prezzo del latte".

L'appello arriva da Gianuario Falchi, uno dei leader della protesta degli allevatori isolani, in vista della visita del vice premier a Cagliari martedì prossimo. "Sono padri di famiglia - ha spiegato Falchi - che non riescono a mandare avanti l'azienda e tantomeno a far fronte alle spese legali: non hanno commesso reati ma solo parcheggiato dei mezzi dove era vietato".

Falchi sottolinea peraltro che i colleghi denunciati, al di la' di quello che decidera' il ministro, non saranno lasciati soli. Il portavoce della protesta dei pastori - che parla anche a nome di altri due leader degli allevatori, Andrea Mulas e Nenneddu Sanna - sottolinea inoltre come l'obiettivo della 'guerra del latte' non sia stato ancora raggiunto: "I 74 centesimi, va ricordato, rappresentano solo in acconto. Occorre far salire il prezzo del formaggio per arrivare all'obiettivo che resta quello di un euro al litro".

Falchi mette anche in evidenza anche un altro problema che affligge i pastori e che, afferma, "sta passando sotto silenzio". "L'agnello sardo - spiega - viene venduto a 2,40 euro al chilo mentre il minimo dovrebbe essere 3,50 per salire a Pasqua a 5 euro".

In questo caso l'appello e a consumatori e, soprattutto, grande distribuzione: "La solidarieta' va dimostrata non solo con gli annunci - ha detto - ma anche con i fatti".