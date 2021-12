Sorpreso con marijuana a Villamassargia, arrestato un 30enne

Operazione Antidroga dei Carabinieri di Iglesias

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un disoccupato di 30 anni, di Villamassargia, trovato in possesso di 380 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi.

In casa il giovane teneva anche un bilancino elettronico e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sequestrato, mentre il giovane si trova ora agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità giudiziaria.