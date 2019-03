Cala il sipario su “Famiglie a Teatro”

Domani e domenica il Ferroviario ospiterà “Le avventure di Pepino e Pepita”

Di: Antonio Caria

Domani 30 e domenica 31 marzo andrà in scena l’ultimo appuntamento della ventinovesima edizione di "Famiglie a Teatro”, la rassegna per ragazzi promossa dalla compagnia “La Botte e il Cilindro”.

L’ultimo atto sarà affidato a “Le avventure di Pepino e Pepita” per la regia di Pierpaolo Conconi su testi di Consuelo Pittalis.

“Teniamo molto a questo lavoro perché è un progetto completamente nuovo – queste le parole di Pittalis – a partire dal soggetto e dai testi che questa volta non si ispirano al repertorio favolistico più noto o a storie già conosciute ma nascono con l'idea di partire da zero e cucire una storia su misura per il pubblico dei più piccini, dei bambini di oggi, per affascinarli divertirli e speriamo anche emozionarli. Pepino e Pepita sono i protagonisti di un viaggio avventuroso che inizia e finisce tra le quattro mura di un appartamento eppure esplora mondi lontani e ignoti seguendo la fantasia dei due personaggi. Pepino e Pepita prenderanno i nostri piccoli spettatori per mano conducendoli ad esplorare un intero universo di emozioni ricco di suspense, divertimento, condivisione e amicizia”.

“I linguaggi che abbiamo utilizzato – ha aggiunto Conconi – sono molteplici molti dei quali legati al teatro gestuale. Le tecniche del mimo, del clown e in generale il linguaggio del corpo vengono utilizzati per coinvolgere i più piccoli, per divertirli e farli immergere in una storia che viene poi affidata anche alle parole e alla musica che in questo lavoro è molto presente e per tutto l'arco dello spettacolo accompagna le vicende dei personaggi di avventura in avventura”.

Sul palco saliranno Giomaria Carboni, Consuelo Pittalis, Stefano Chessa, Luisella Conti. Il disegno luci sarà curato da Paolo Palitta, la scenotecnica e fonica da Michele Grandi mentre gli allestimenti da Progetto Palco. Lo spettacolo è inserito all’interno del progetto della Ats Retem Sardegna.