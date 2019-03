Delitto Manuel Careddu, parla l'avvocato Piscitelli: "Massima severità ai responsabili"

Rinvio a giudizio per i due minorenni

Di: Alessandro Congia

Il GIP del Tribunale per i Minori di Cagliari dr. Giovanni La Rocca, ha rinviato a giudizio con Giudizio Immediato i due minorenni accusati di omicidio, occultamento e soppressione di cadavere in concorso nei confronti di Manuel Careddu di Macomer, nella notte tra l'11 ed il 12 settembre 2018.

Il processo con giudizio immediato è stato fissato per il prossimo 10 settembre presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari.

Interpellato a riguardo l'avv. Gianfrancesco Piscitelli che difende il padre di Manuel come parte offesa ci ha dichiarato " Ho seguito personalmente tutte le fasi degli accertamenti ed ero certo che avrebbero richiestoil giudizio immediato stante l'evidenza di tutte le prove. Comunque ora i difensori potranno, neiprossimi 15 giorni, richiedere il giudizio abbreviato che porterebbe ad inevitabili scontidi pena per i loro assistiti. In ogni caso, mi costituirò parte civile per la famiglia paterna e lotterò affinché venga fatta Giustizia con la massima severità per un delitto così efferato per cui non accetto alcuna giustificazione"