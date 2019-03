Pedone travolto da un'auto finisce in ospedale in codice giallo

Sul posto gli agenti della Polizia municipale

E’ stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari in codice giallo il pedone travolto questo pomeriggio dalla Fiat Punto condotta da un 78enne mentre attraversava la strada all’incrocio tra via Boiardo e Via Tommaso. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi.

La Polizia municipale ha avviate le indagini del caso.