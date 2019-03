Il centro anziani a Padre Salvatore Mellai

La decisione è arrivata all’unanimità nell’ultima seduta di Consiglio comunale

Di: Antonio Caria

Il centro anziani di Paulilatino sarà intitolato a Padre Salvatore Mellai. La decisione è stata presa, all’unanimità, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale.

Nato a Paulilatino il 6 febbraio 1955, Padre Mellai entra nell'ordine dei Missionari Saveriani dopo la tragica morte di un suo caro amico e compaesano, il diacono Serafino Angelo Muscas morto in un incidente stradale il 9 Agosto 1974.

Dal 1976 al 1979 iniziala sua esperienza a Cagliari con un gruppo di giovani che passavano di casa in casa a raccogliere carta, stracci, ferro, vetro ecc che serviva per aiutare i più bisognosi.

Dal 1978 al 1980 fu novizio ad Ancona mentre diviene prefetto degli Apostolini a Udine tra il 1980 e il 1981 e Teologo a Parma tra il 1981 e il 1984;.

L’ordinazione a sacerdote il 25 Settembre 1983. Dal 1984 al 1998 porta avanti la sua missione in Messico. Muore il 16 Febbraio 1998.

“Volendo ricordare un uomo di cosi grande valore umano e spirituale questa amministrazione ha voluto rendergli omaggio dedicandogli la struttura che nel nostro paese più di tutte si avvicina alla sua missione e ai suoi insegnamenti, il centro anziani proprio perché il suo insegnamento di stare vicino e aiutare chi ne abbia bisogno non svanisca mai”, così il Comune di Paulilatino in un post sulla sua pagina Facebook.

La struttura del centro anziani comprende la Comunità Alloggio e il Centro di Aggregazione Sociale. La sua capienza recettiva di 10 posti letto come comunità alloggio destinata ad anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, 15 posti letto di comunità integrata destinata a persone in stato di disabilità non autosufficienti e 20 posti diurni per il centro di aggregazione sociale.

La struttura propone prestazioni di natura socio-assistenziale, relazionale, infermieristica, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere delle persone ospitate.